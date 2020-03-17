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【信報短評】失業率勢續飆升 嚴重或至7%

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新型冠狀病毒肺炎重創經濟，本港剛公布的失業率升至3.7%，一如財政司司長陳茂波預告，攀升至約9年來最高水平，其中重災區餐飲服務業失業率已達7.5%。受肺疫拖累，全球經濟都面臨衰退，本港經過大半年的社會運動已大傷元氣，如今疫潮令工商百業雪上加霜，倒閉裁員、無薪假期等不絕於耳，愈來愈多人加入失業大軍，若參考2008年金融海嘯和1997年亞洲金融風暴的慘痛經驗，失業率可能升至5%甚或7%，2003年沙士時期更曾破8。

本港經濟去年第三、第四季都已錄得按年負增長，今年首季必更差，不幸的是，縱使新冠肺炎在本港能於一兩個月內受控，亞洲、歐洲以至北美洲等疫情正持續惡化，隨時對本港經濟做成新一輪甚至多輪打擊。例如，由於各國封關和加強防疫措施，本港已有4400個旅行團取消，國泰航空預計4月運力減幅將達九成。換言之，本港經濟今年第二季，甚至第三季都無運行，按年負增長。

那麼本港失業率可能升到什麼水平？誰都沒有水晶球，不妨參考歷史作一些可能推測。

香港九七回歸後，曾有兩次經濟按年負增長連續多於兩季的慘痛經歷，先是亞洲金融風暴期間，GDP由1998年第一季開始連環5季按年負增長，失業率由2.2%急升至高峰的6.4%，上升了4.2個百分點；相隔10年後，金融海嘯爆發令經濟由2008年第四季開始連續4季負增長，失業率由3.5%抽升至5.5%。

去年第二季失業率仍徘徊於2.8%，若參照金融海嘯時期上升2個百點，失業率將升至約4.8%。若按亞洲金融風暴一役上升4.2個百分點，失業率或見7%。

歷史不會簡單重覆，畢竟衰退的原因與打擊面不同，失業情況有幾災難，視乎大家採取什麼行動。港府一方面要全力遏抑病毒傳入和擴散，減少對經濟活動尤其內需的打擊，同時盡快讓中小企取到援助金，讓經營者一息尚存願意捱下去，應該大家都不想香港再壞下去。

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