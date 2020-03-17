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今日 16:35 香港財經

本港失業率升至3.7% 逾9年高

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本港失業率連升5個月，升至逾9年高。

政府統計處公布，本港經季節性調整的失業率，由去年11月至今年1月的3.4%，上升至去年12月至今年2月的3.7%。就業不足率上升0.3個百分點至1.5%的5年高位。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於冠狀病毒疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾並削弱經濟氣氛，勞工市場急劇惡化。總就業人數的按年跌幅擴大至2.5%，為亞洲金融風暴以來的最大跌幅。勞動人口的跌幅亦同時擴大，顯示部分人士在失去工作時選擇離開勞動市場。

與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)的就業情況進一步惡化。這些行業合計的失業率及就業不足率分別急升至6.1%及2.5%，兩者皆為約10年來的最高水平。

餐飲服務活動業的情況尤為嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至7.5%及3.5%。同時，由於建造活動顯著放緩，建造業的失業及就業不足情況急劇惡化。隨着人流和貨物流急跌，運輸業的就業不足率亦明顯上升。

總就業人數由去年11月至今年1月的380.32萬人，下跌至去年12月至今年2月的376.88萬，減少約3.44萬人。總勞動人口由392.55萬人下跌至390.3萬人，減少約2.25萬人。

失業人數(不經季節性調整)為12.23萬人，增加約1.18萬人。就業不足人數5.91萬人，增加約1.18萬人。

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