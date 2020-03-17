港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月拆息連續第三日上升，並重越1.4厘水平，報1.43893厘，較周一高0.17107厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.19726厘，較周一彈0.0575厘；1星期拆息回升至1.26155厘；兩星期拆息上揚至1.36107厘；3個月拆息升至1.3875厘。
長息方面，半年期拆息走高至1.40946厘；1年期拆息上揚至1.43464厘。
港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.7676。
今日 11:33 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月拆息連續第三日上升，並重越1.4厘水平，報1.43893厘，較周一高0.17107厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.19726厘，較周一彈0.0575厘；1星期拆息回升至1.26155厘；兩星期拆息上揚至1.36107厘；3個月拆息升至1.3875厘。
長息方面，半年期拆息走高至1.40946厘；1年期拆息上揚至1.43464厘。
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