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特朗普:美國肺疫爆發最壞持續至8月



美國總統特朗普稱，當地新冠肺炎疫情可能持續至8月才結束，拖累經濟步入衰退。另外，更多國家「鎖國封城」，加拿大禁止美國人以外的非公民入境；歐盟也動議禁止部分入出境旅客非必要旅遊；英國禁止國民社交接觸，法國亦禁止居民非必要外出。

大馬周三起鎖國 港部分旅行團取消



馬來西亞周三起禁止所有遊客入境，而從外地回國的馬來西亞人，需要自我隔離及禁止出國，直至月底。

國際油價創4年新低 紐油跌穿30美元



市場憂慮疫情衝擊經濟，紐約期油收市報每桶28.70美元，跌9.6%；倫敦布蘭特期油低見29.52美元，收報30.05美元，跌3.8美元或11%。另外，紐約期金初段升3.83%，其後曾跌4.33%，收市回落2%，每盎斯報1486.5美元。

道指收市暴瀉約3000點 波音急插逾兩成



美國聯儲局突然減息1厘後，投資者對經濟陷衰退的恐慌情緒反而增加，加上多國「鎖國封城」抗疫，特朗普也警告經濟受拖累，道指尾段曾挫3069點或13.2%，收市仍插2997點或12.93%。納指挫12.32%。標指收市跳水11.98%，盤初曾觸發熔斷，紐約證交所需停市15分鐘。波音急滑23.85%，

外圍焦點簡訊

￭ 美國紐約聯儲銀行周一再向市場注資，累積回購5000億美元。

￭ 紐約聯儲3月製造業指數跌至負21.5，為2009年3月以來最低，預期為正4.4，2月為正12.9。

￭ 路透：對沖基金橋水(Bridgewater)沽空價值150億美元的歐洲與英國股票。

￭ 美國航空業尋求華府給予最多580億美元財政援助，協助度過疫情難關。

￭ IMF總幹事：準備調動1萬億美元貸款能力，幫助各國應對疫情。

￭ 10年期美債息曾跌35基點，尾段收窄至25.8基點，報0.724厘。

￭ 美市尾段日圓兌美元漲1.84%，報105.99日圓。美元兌歐羅跌0.58%。美滙指數跌0.7%，報98.06。

￭ 泛歐Stoxx 600收市挫4.86%，跌幅一度達10.22%。英國股市跌4.01%；德國回落5.31%；法國倒退5.75%。

￭ 總理李克強：輸入病例給內地疫情結束添不確定性。

國泰2月客運跌64% 航空業務蝕逾20億



國泰航空(00293)2月與國泰港龍共載客100.86萬人次，按年跌64.4%。國泰2月航空業務虧損逾20億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報22267點，較恒指收市低水797點；跌幅曾達5%，低見21589點，觸發價格下限機制。

￭ ADR港股比例指數報22316點，較港低746點。

￭ 本港周一新增9人確診新冠肺炎，其中8人曾外遊，累計確診157宗。周一傍晚飛抵本港乘客中，消息稱至少28人須送醫院。

￭ 嘉華國際(00173)啟德嘉峯匯加推121伙，折實平均呎價24066元。

￭ 舜宇(02382)全年盈利按年增60.24%，末期息81港仙。

￭ 亨鑫科技(01085)全年盈利跌4.06%，末期息2.92分人民幣。

￭ 信義玻璃(00868)全年溢利按年增5.69%，末期息派30仙。

￭ 昊天(00474)以總代價約8.08億元，售其持有中國山東高速金融(00412)股份。

￭ 友成控股(00096)通過Tesla認證考核，成為認可零部件供應商。

￭ 春立醫療(01858)全年盈利按年增1.24倍，不派末期息。

￭ 意馬(00585)全年虧損1.59億元，不派息。

￭ 香港資源(02882)半年虧損收窄至3797.2萬元，不派息。

￭ 港大零售(01255)料全年淨虧損擴大至6700萬至7500萬元。