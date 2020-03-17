熱門：

今日 08:28 香港財經 國際財經

尚乘數科購互聯網保險科技公司PolicyPal

尚乘集團旗下數字金融平台尚乘數科(AMTD Digital)宣布，將收購亞洲首家使用保險監管沙盒的互聯網保險科技公司PolicyPal的控股股權，進一步深化在以新加坡為總部的東南亞的金融科技布局。

該公司指，本次收購尚待新加坡金融管理局等監管機構審批。收購完成後，PolicyPal將成為尚乘數科的集團旗下成員公司，以其持有的新加坡金融管理局頒發的互聯網保險經紀牌照，並作為尚乘數科在東南亞互聯網保險科技領域進一步發展及擴張的保險領域運營平台，與尚乘數科旗下香港最大的企業保險經紀公司尚乘保險經紀(AMTD Risk Solution)一體兩翼，共同致力於推動亞洲創新保險科技的發展，推動普惠、綠色、科技、專業的互聯網保險服務與風險管理體驗。

尚乘集團董事長兼總裁、尚乘數科董事長蔡志堅表示，新加坡是東南亞金融科技發展的重要基地，尚乘看好PolicyPal在拓展東南亞保險科技領域的廣闊成長空間和巨大商業潛力。

尚乘數科涵蓋數字金融牌照、智能數據分析、數字網絡生態、數字策略投資等四大板塊。尚乘數科旨在建立一個一站式、跨市場、綜合性的數字金融服務平台，作為尚乘蛛網生態系統(AMTD SpiderNet)的核心驅動引擎。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads