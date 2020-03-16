香港財經 時事脈搏

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮表示，期望盡快可重開樂園，樂園會繼續監察疫情才決定，近期已與員工商討樂園重新開放後的防疫措施，包括入園前須檢測體溫、入口及遊樂設施提供洗手設施、清潔所有公眾地方、限制入場人數讓遊客能保持一定距離等。

她又指出，樂園重開後會有門票及酒店優惠給予本地客人，日後公布詳細優惠。問及樂園會否裁員及要求員工放無薪假，她未有直接回應，強調員工一直是樂園寶貴資產，員工可以放有薪假。

她表示，本財年首季(去年10月至12月)，迪士尼年票奇妙處處通入場人次按年增長6%，對於全年預測，剛公布的業績未有包括去年10月後社會事件及近期的疫情影響，早前母公司迪士尼已說明社會事件會影響香港迪士尼業績，認為今年是充滿挑戰的一年。

至於本財年虧損會否再擴大，她表示，樂園過去數月亦隨整體旅業同樣受到影響，但由於樂園有一定基礎及將會有一系列全新遊樂設施，故有信心當樂園重開後，可預期更好發展，強調會繼續做好業務，有信心克服挑戰。近期樂園擴建工作如常進行，未有受到疫情影響。

對於竹篙灣建新檢疫中心，她稱，早前已與政府部門聯絡，該地方距離樂園營運範圍很遠，而且該檢疫中心是疫情預防工作，不是確診人士入住。