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今日 12:42 香港財經

金管局下調逆周期緩衝資本比率至1%

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金融管理專員公布，香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率由2%下調至1%，即日生效。

金融管理專員余偉文表示，各項經濟指標及其他有關觀察均顯示，自新型冠狀病毒疫情爆發以來，香港經濟環境進一步惡化。在現階段調低CCyB比率，將可讓銀行有更大空間加大力度支持本地經濟，尤其因受疫情影響而短期內承受更大壓力的行業及人士。

上一次調低逆周期緩衝資本是在去年10月中旬，由2.5%下調至2%，調低比率可讓銀行釋放約2000至3000億元的額外放貸額度，讓銀行重點投放支援中小企。

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