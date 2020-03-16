香港財經

聯儲局香港時間昨晚宣布進一步減息1厘，中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，美國月內累計減息達1.5厘以應對疫情對經濟打擊，美息明顯回落下，料將再推低港元拆息，1個月拆息有望於季結前跌至0.5厘或以下，本地主流H按息將跌穿2厘，料降至1.75厘或以下水平，料本港按息年內跌至介乎1.7厘至2厘低水平。

王美鳳指出，對上一次美國聯邦基金利率減至0至0.25厘水平期間，銀行結餘上升4000多億元水平，當時本港銀行亦未有進一步減最優惠利率(P)，大致維持現時5厘及5.25厘水平，原因銀行存息已降至近零水平；目前銀行結餘約500多億元水平，相信本港存息不會降至負利率，銀行亦未必單邊減P。

不過，目前銀行最優惠利率共有4個，分別為5厘、5.25厘、5.375厘、5.55厘，稍後拆息下降或將令個別銀行有條件將高於市場水平之最優惠利率，回調至5厘至5.25厘水平。

近日美國減息及美元拆息回落下，與樓按相關的1個月拆息已由2月份逾2厘水平降至1.07厘，導致H按息率跌至2.31厘至2.37厘，已跌穿P按封頂息率(一般現為2.5厘)，H按息下降將與P按息進一步拉闊，H按息在低企趨勢下，H按使用比率(現為80.2%)，將上升至九成以上水平。