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今日 10:00 香港財經

余偉文:市場有序運作 拆息應會隨美息下調

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新型肺炎疫情在全球肆虐，美國聯儲局突減息1厘，至0至0.25厘，香港金管局亦將基本利率下調64基點，由原來1.5厘降至0.86厘，即時生效。

金管局總裁余偉文表示，美聯儲3月3日減息半厘後，再次在預定的議息會議外宣布減息，以及其他一系列措施，包括購入更多債券，以加強對市場的支持和促進銀行放貸，應對新型冠狀病毒疫情對美國經濟構成的風險。

他稱，繼美國月初減息後，環球央行及各國財政部門均相繼減息或採取其他措施，再加上美聯儲昨晚的行動，顯示各國都積極使用不同政策工具，以應對疫情可能帶來的風險。

他表示，新型冠狀病毒疫情已令環球金融市場大幅調整，香港股票市場亦同樣跟隨外圍出現波動。然而，本港市場如常有序地運作，港元滙率、利率亦大致保持平穩，銀行體系在充足的資本及流動性的基礎上保持穩健。

余偉文稱，港元拆息應會隨美國減息而相應下調，不過實際的調整仍會受市場對資金需求等因素影響，而不同期限的拆息也可能有不同調整的幅度。至於銀行零售層面的存貸息率，則主要取決於各銀行本身的商業考慮。

他表示，環球金融市場正處於風高浪急的時刻，金管局會繼續保持警覺，與其他監管機構合作，密切監察市場情況，並根據聯繫滙率制度確保香港貨幣穩定。並提醒投資者，市場仍會大上大落，做任何投資決定前，必須小心考慮以及做好風險管理。

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