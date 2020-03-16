香港財經

旅發局公布，2月初步訪港旅客19.9萬人次，按年大跌逾96%。旅發局推出4億元支援業界和旅遊推廣計劃。

根據數字，2月8日前、即政府實行大幅關閉入境口岸前，每日約有1萬至2萬旅客訪港，而2月8日後，訪港旅客平均每日約3300人次，當中約八成為非內地旅客。因應疫情發展，旅發局預計，3月訪港旅客數字可能會進一步減少。

旅發局總幹事程鼎一表示，現時全月訪港旅客人次只是去年高峰期的單日水平，可見旅遊及相關業界受到巨大衝擊。因此，旅發局將於20至21年度開展接近4億元的推廣計劃，加強支援業界及合作推廣，希望帶動旅遊業盡快復甦。計劃涵蓋的業界包括本地及海外旅行社、酒店、航空公司、景點、零售、餐飲及會展業界等。

具體工作包括推動本地氣氛及消費信心，資助零售、餐飲界別共同進行消費者推廣計劃，寬免「優質旅遊服務計劃」商戶續證費及初次申請費減半；夥拍業界加強客源巿場推廣，豁免業界參與旅發局客源市場活動(超過40個)費用，如展銷會、業界訪問團等，並資助相關機票及酒店開支，增加「香港體驗行」計劃資助份額；加強推動會展旅遊，吸納高消費客群，資助會展籌辦機構競投大型會展活動，豁免業界參與旅發局客源巿場會展推廣活動費用，並資助相關機票及酒店開支等。

旅發局於2020至21年度的巿場推廣預算加上《財政預算案》的額外撥款約共11.2億元。