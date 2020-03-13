熱門：

今日 16:41 香港財經

滙豐保險新造壽險市場份額去年下半年居首

放大圖片

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，保險業監管局公布的臨時統計數據顯示，在2019年下半年度，滙豐保險的新造人壽業務保費的市場份額位列第一。去年透過銀行渠道銷售的保費，佔新造人壽業務保費總額的48%，依然是本港人壽保險最主要的銷售渠道。

他指出，在當前波動及充滿不確定性的市場下，保險作為一個可抵禦衝擊投資工具的重要性不言而喻。該行將透過包含會面、數碼渠道及遠程服務的多元化渠道，繼續為客戶提供適當的保險產品，以滿足其對保障、財富積累及退休的需求。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads