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今日 16:09 香港財經

中銀13家分行下周一恢復服務

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中銀香港(02388)下周一(16日)起，恢復13家分行的服務。

13家分行包括：干諾道中分行、港灣道分行、圓方分行、金馬倫道中銀理財中心、爵祿街中銀理財中心、紅磡中銀理財中心、黃埔中銀理財中心、馬頭角道分行、衙前圍道分行、長發邨分行、青衣長康商業中心分行、新城市廣場分行、大圍中銀理財中心。

中銀香港表示，會因應目前疫情發展不時檢視現有安排，視乎情況適當調整分行服務。該行亦建議客戶可考慮優先透過手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。

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