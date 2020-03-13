香港財經

受去年下半年香港社會事件影響，去年內地客來港投保額下跌8.8%。

保監局公布，去年由內地訪客帶來的新造保單保費434億元，按年下跌8.8%，佔個人業務總額25.2%。受社會事件影響，第四季投保額跌至74億元，是繼第三季按季下跌28.8%後，再錄得單季23.4%的跌幅。

危疾、終身壽險及醫療產品仍是最受內地訪客歡迎的保險產品，分別佔內地訪客新造保單57%、34%和3%。以付款模式計，約99%內地訪客新造保單為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。

去年，香港保險業的毛保費總額5802億元，按年升9.1%。

長期有效業務的保費收入總額5246億元，按年升9.7%，主要包括個人人壽及年金(非投資相連)業務，其保費收入為4571億元，按年升15.3%；個人人壽及年金(投資相連)業務，其保費收入為277億元，按年跌20.5%；以及退休計劃業務，其供款為338億元，按年跌19%。

此外，期內長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為1727億元，按年升6.5%；主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為1604億元，按年升11.3%；以及投資相連業務，其新造保單保費為118億元，按年跌32.4%。

去年，一般保險業務的毛保費為557億元，按年升3.9%，淨保費則為377億元，按年升6.8%。整體承保利潤上升93.3%至11億元，主要因為財產損壞業務沒有受到重大颱風吹襲影響而有所改善。

截至去年底，獲授權保險公司因社會事件引致的整體已承付申索毛額和申索淨額分別為13億元和4.11億元。但申索儲備金上調，有可能對未來承保表現帶來負面影響。