港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息回升至1.14089厘，較周四高0.06934厘；3個月拆息則跌至1.27435厘，連續第13日走低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.69048厘，較周四彈0.05941厘；1星期拆息回升至0.87589厘；兩星期拆息上揚至0.91238厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.32702厘；1年期拆息回落至1.41173厘。
港滙方面，截至上午11時37分，港元兌美元報7.7754。
今日 11:51 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息回升至1.14089厘，較周四高0.06934厘；3個月拆息則跌至1.27435厘，連續第13日走低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.69048厘，較周四彈0.05941厘；1星期拆息回升至0.87589厘；兩星期拆息上揚至0.91238厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.32702厘；1年期拆息回落至1.41173厘。
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