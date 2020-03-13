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武肺疫情最先起源於內地，然後陸續傳播到南韓、日本、新加坡，近日終於橫掃伊朗，繼而輪到歐洲及美國淪陷。傳染力高，死亡率低，針對老年人及長期病患，這些特徵未曾改變，只不過最先發源的地方已受到控制，後來受感染的地方開始陸續出現確診病例，這些推移演變亦未有重大改變。歐美地區本身不習慣無病帶口罩，結果死到臨頭才知口罩有兩個功效。

在這個武肺疫情開始至今，我驚都未驚過，原因絕非不怕死，而是因為小弟經歷過2003/2004年沙士一疫，所以有了充足的預防準備(口罩、護目鏡、酒精搓手液及漂白水等等)與心理準備。講真啦，落街比車車死的機會率仲大過死於武肺，日日發生交通意外仲會死幾件，咁應該全世界日日都有股災了。

兩大板塊建倉核心

可能我經歷過沙士，然後經歷過2008年金融海嘯，又經歷過2015年偽港股大時代，心境已變得很平和。不過從目前情況來看，市場有意將今次的武肺「發大嚟搞」，不上演股災不心息。假如在技術上真的要有股災，那麼只能說恒指目前遠遠未跌夠，以股災水平來看，恒指跌穿2字頭是基本消費，屆時滙控(00005)亦要重見供股價，港交所(00388)閒閒哋要跌多一舊水。

無辦法，美股每日以1000點速度下滑，雖然我不恐慌也沒有不理性，不過「大哥」要推低個市，我亦無謂拗頸。既然如此，大家不如疊埋心水等時機到才買貨，至少等恒指周線及月線MACD回升才開始建倉。在可能發生股災的前提下，投資者應着手留意兩大板塊並重新建倉，跌定喘穩後可跑贏大市，其一就是近年已持續跑贏的新經濟股，其二就是5G相關股份。

內地兩大龍頭新經濟股騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)已有強大護城河，加上這兩家公司掌握了內地所有人民的資訊，這種表面是民企實際是國企的超巨型新經濟股，屬於股災發生時第一類需要吸納的股份。國家新聞出版廣電總局早前公布今年首批進口網絡遊戲審批版號訊息，共27款遊戲過關，當中包括由騰訊營運的SWITCH版《超級馬力歐：奧德賽》、馬力歐卡丁車8豪華版》、PS4《侍魂曉》、Xbox One《體感碰碰球3》及手游《公主連結》。

二線新經濟股屬於與民生相關類股份，其中一隻疫情受惠股美團點評(03690)，往後的盈利表現亦是無可挑剔；貓眼娛樂(01896)同屬股災時需要建倉的股份之一，此股目前主力從事內地電影售票業務，近日已見其野心向外拓展，入標競投康文署票務系統及營運服務標書，挑戰本身做得非常之差的購票通(Cityline)，其他入標者尚包括新世界(00017)旗下快達票及初創公司iMusic。

6月發放5G牌照

第二個股災建倉股來自5G及相關業務股份，當美國用盡全力打壓華為及中興(00763)，大家便應留意到，5G技術及商業收益實屬兵家必爭之地。5G板塊內首選中國鐵塔(00788)，筆者去年11月已推介過，詳情可翻閱該文。內地工信部將於今年6月向中移動(00941)、聯通(00762)及中電信(00728)發放5G牌照，意味5G正式開始商用。

中國鐵塔固然屬首選，中興及比亞迪電子(00285)則各有千秋，屬於股災建倉股組合之一。換句話說，六隻災後重建股包括騰訊、阿里巴巴、美團、貓眼娛樂、中國鐵塔及中興，如果要選多兩隻做腳，可納入平安保險(02318)及眾安在綫(06060)。目前恒指距離跌穿2萬點僅餘約4000點水平，快快手跌完好過拖長來跌，大家密切留意。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產