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受肺疫威脅 紐約宣布進入緊急狀態



美國紐約因受新冠肺炎疫情威脅，當地宣布進入緊急狀態。紐約州亦關閉所有百老滙劇院30日，禁止任何500人以上的活動。另外，加州迪士尼樂園周六起關閉至本月底止，政府禁止所有超過250人的大型聚會。

意大利新冠肺炎新增確診2651人 189死



意大利當局公布，單日新增確診新冠肺炎病例2651宗，累計15113人。單日再多189人死亡，累計1016人。

聯儲局即日緊急向市場泵水5000億美元



美國紐約聯儲加大回購力度，向銀行體系泵入大量資金，周三及周四各推5000億美元三個月期回購，周五亦將實施5000億美元一個月期回購。

歐央行增1200億歐羅淨資產購買至年底



歐洲央行維持利率不變，加大量化寬鬆和流動性工具，增加1200億歐羅的淨資產購買，直至今年底。

儲局救市未奏效 道指收市瀉逾2300點



華府抗疫具體方案欠奉，總統特朗普又突然禁止英國除外的歐洲旅客入境30天，市場即陷恐慌，美股標指周四開市不久瀉逾7%，觸發熔斷機制，紐交所暫停交易15分鐘；恢復交易後續插水，聯儲局向市場注資，道指才收窄跌幅至715點；但尾段沽壓再現，曾挫2398點，最終仍插2352點或9.99%收市，為87年股災日以來最差一日。標指下滑9.51%，納指跌9.43%。波音股價暴挫逾18%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數減少4000，報21.1萬人。2月PPI跌0.6%，分析師預期倒退0.1%。

￭ 美股恐慌指數(VIX)升至76以上，為2008年金融海嘯以來最高。

￭ 歐央行不減息，歐羅美市尾段兌美元跌0.73%。美滙指數升1.05%，報97.52；美元兌日圓揚0.41%。

￭ 紐約4月期金盤中低見1560.4美元，收市跌3.2%，每盎斯報1590.3美元。

￭ 比特幣一度失守6000美元，大挫超過兩成。

￭ 布蘭特期油收挫7.2%，每桶報33.22美元；紐約期油跌4.5%。

￭ 歐洲央行行長拉加德：各國須及時行動應對疫情。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收市瀉逾11%。英股跌11%，法股和德股同樣跌12%。

￭ 英國確診新冠肺炎人數新增三成，累積增至590人，10人死亡。

￭ 法國據報容許當地電訊商買部分華為5G設備。美國有國會議員提法案，禁華為利用美國銀行體系交易。

￭ 西班牙確診新冠肺炎個案增至2256宗，共56人死。西甲及西乙暫停未來兩周賽事。

￭ 伊朗新增1075宗確診，累計10075宗。

￭ 日本共確診657宗，累計17人死。

￭ 習近平電話中向聯合國秘書長古特雷斯稱，一定能戰勝疫情，一定能實現預定經濟目標。

￭ 外交部發言人趙立堅在社交媒體帖文，質疑是美軍將冠狀病毒帶到武漢。

￭ 菲律賓為防控疫情，馬尼拉封城一個月。

【新股追蹤】燁星平收 煜盛暗盤跌逾2%



兩隻新股今日主板掛牌。交易資料顯示，燁星(01941)暗盤收報1.56元，與招股價相同。煜盛文化(01859)暗盤跌2.65%。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報22875點，較昨日恒指收市低水1434點；盤中一度挫5%跌停。

￭ ADR港股比例指數報23198點，較港收市低1110點。

￭ 截至周四晚上8時，本港新增兩宗新冠病毒確診個案，累計132宗，包括一宗疑似個案。

￭ 中國金茂(00817)以68.5億人民幣，收購持有三個土地項目的武漢化資。

￭ 香港建設(00190)料全年純利減少超過六成。

￭ 酷派(02369)料全年轉賺1億至1.2億元。

￭ 九尊數字互娛(01961)股份發售價定在1.35元，低於發售下限10%。