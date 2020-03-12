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友邦保險(01299)集團首席執行官兼總裁黃經輝指出，新冠狀病毒疫情確對該集團，特別是香港及中國的新業務銷售帶來顯著影響。但他認為，這只是短期的挑戰，帶動長遠增長的因素並無改變，對長遠的增長仍充滿信心。

行將退休的黃經輝在電話會議上表示，在其過去40年的業務生涯中，經歷過不少經濟周期，包括2008年的環球金融危機、之前的亞洲貨幣風暴等，保險業都能夠安然渡過，對今次保險業能渡過今次的周期甚有信心，並預期未來保險業會更加茁壯。他又表示，與接任人李源祥的交接進展良好。

香港方面，集團區域首席執行官陳榮聲表示，由於疫情令人避免面對面接觸，繼續影響到透過面談的銷售活動，友邦早有作好數碼化的部署，代理可透過電子渠道進行會議及培訓，而保監局最近容許保險公司可就自願醫保及可扣稅延期年金進行「遙距」銷售。他表示，業界正與保監局磋商，希望有關便利措施可進一步伸延至其他產品。

去年友邦內地業務錄得強勁增長，至於今年有關佳績是否難以重現，黃經輝未有作出預測，但他認為，疫情的影響只是短暫，帶動長遠增長的因素無變，對長遠前景仍充滿信心。

黃經輝指出，內地業務亦有透過數碼渠道進行，過去1、2周，經數碼渠道的新業務銷售佔比達60%，而內地在控制疫情上有良好進展，政府亦開始讓市民復工，友邦內地各分支員工亦全部恢復上班。

友邦已就改建上海分公司為子公司事項作出申請，黃經輝認為，近期的疫情不會影響審批。他並指出，申請在內地設立子公司，將有助友邦將業務進一步扣展至內地其他地區。