即巿股評 港股直擊 香港財經

古語有云「屋漏兼逢夜雨」，正好形容本周全球股市真是相當貼切。新冠病毒肆虐，當全球各國正着手苦尋良方去對抗這次「疫戰」之際，地球的另一端，沙地阿拉伯產油國於星期日藉與俄羅斯就石油減產談判破裂為由，突然發動「石油戰爭」，揚言要發動減價戰，隨即拖垮油價由上周五收市比對下跌14美元，令全球多國陷於困境，經濟前景堪虞，更拖累一向堅挺得如航空母艦的美股亦隨風飄搖。

兩大黑天鵝來襲，令全球投資市場上演一幕「血濺星期一」，而港股亦受隔晚美股大跌拖累，今早低開573點；與此同時，特朗普發表全國電視講話，惟未有公布市場期待的救市措施，令道指期貨再度急插，港股亦愈跌愈深，大市前景仍未敢樂觀。

港股市底趨弱，而一向強勢的「醫藥股」及「物管股」亦有斬倉盤出現，可見市況不穏，令投資者「舉手投降」。筆者認為港股轉弱，是由於現階段可能「疫情」並非跌市的元兇，反而有感所有不利因素均直指美國，「疫戰」和「石油戰爭」均打中美國要害，更會帶來很多不確定的「後遺症」，引致美國不論經濟及股市也是「岌岌可危」，上落逾千點的情景未來或是習以為常，故投資者必須學懂熔斷機制。

儘管美國狂人特朗普一定會「出招」救市，但是否只帶來「曇花一現」的效果，投資者必須留意並提高警覺。至於港股後市何去何從，必定隨外圍市況動盪飄搖，暫不宜「大舉反擊」，正所謂「寧買貴莫買錯」；現階段可小注跟風短炒，對象仍屬影響輕微的「醫藥股」及「物管股」。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗