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恒生9分行下周一恢復營業

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恒生銀行(00011)表示，早前因應冠狀病毒病疫情，銀行採取預防措施，暫時停止部分分行的服務，由下周一(16日)起，9間地面分行將恢復營業。

該9家分行包括:統一中心分行(金鐘)、上環分行、城市花園優越及優進理財 中心(北角)、太子道141號分行、窩打老道優越及優進理財中心、黃埔新邨優越及優進理財中心、東港城分行(將軍澳)、大圍分行、屯門市廣場優越及優進理財中心。

恒生另外9間地面分行(保管箱服務除外)、10個港鐵站辦事處、1間個人理財中心及3間商務理財中心將繼續暫停服務，直至另行通知。

 

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