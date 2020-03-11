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會德豐(00020)舉行網上業績發布會，多次表明基於監管守則不可評論任何關於私有化的問題，問及系內各公司業務分工，主席吳宗權表示，過去每家公司的業務分配大家都很清晰，會德豐核心業務在香港，過去及今天如是，至於將來的情況，基於私有化涉及的監管原因，無法多講。

本港樓市方面，吳宗權認為，今年市場走勢難以預測，外圍環境充滿不明朗因素，美國減息一般而言可刺激經濟，對樓市自用或投資買家均有小許幫助，至於減息以外的因素暫時仍難以評估；會德豐會繼續研究政府推出的地皮，尋找不同入貨機會。

他稱，去年市場已面對不少不明朗因素，現時再加上受疫情影響，香港、內地以至全球經濟增長均會大幅放緩，估計今年本地樓市仍上上落落，會德豐會保持穩健財務管理。截至去年底，淨資產負債比率由13%降至9.9%，已預售但尚未確認入賬銷售額325億元，總負債341億元當中僅5億元於一年內到期。

會德豐今年主打4個新盤，包括已於本月推出的日出康城9C期OCEAN MARINI，以及藍田茜發道、啟德6564號地皮、九龍興華街合營項目，吳宗權表示，四個項目均鄰近地鐵站，有各自優勢，尤其對啟德發展有信心；OCEAN MARINI市場反應不錯，有購買力，不少買家購入自用，而下一個開盤為茜發道項目，會視市場情況定價。