熱門：

今日 18:39 港股直擊 香港財經

吳宗權:系內分工清晰 料今年樓市上上落落

放大圖片

會德豐(00020)舉行網上業績發布會，多次表明基於監管守則不可評論任何關於私有化的問題，問及系內各公司業務分工，主席吳宗權表示，過去每家公司的業務分配大家都很清晰，會德豐核心業務在香港，過去及今天如是，至於將來的情況，基於私有化涉及的監管原因，無法多講。

本港樓市方面，吳宗權認為，今年市場走勢難以預測，外圍環境充滿不明朗因素，美國減息一般而言可刺激經濟，對樓市自用或投資買家均有小許幫助，至於減息以外的因素暫時仍難以評估；會德豐會繼續研究政府推出的地皮，尋找不同入貨機會。

他稱，去年市場已面對不少不明朗因素，現時再加上受疫情影響，香港、內地以至全球經濟增長均會大幅放緩，估計今年本地樓市仍上上落落，會德豐會保持穩健財務管理。截至去年底，淨資產負債比率由13%降至9.9%，已預售但尚未確認入賬銷售額325億元，總負債341億元當中僅5億元於一年內到期。

會德豐今年主打4個新盤，包括已於本月推出的日出康城9C期OCEAN MARINI，以及藍田茜發道、啟德6564號地皮、九龍興華街合營項目，吳宗權表示，四個項目均鄰近地鐵站，有各自優勢，尤其對啟德發展有信心；OCEAN MARINI市場反應不錯，有購買力，不少買家購入自用，而下一個開盤為茜發道項目，會視市場情況定價。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads