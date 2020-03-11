香港財經

宏利香港首席行政總裁戴明鈞(Damien Green)表示，雖然各行業包括保險業因疫情的關係而面對一些挑戰，但他指出，該公司首季的業務運作仍然保持韌力。他亦表示，無意減慢保險代理渠道的發展，暫難預計市場何時會反彈，希望香港情況能早日回復正常。

宏利香港去年核心盈利、年度化保費等值銷售額及新造業務價值，均錄得雙位數字增長，對於今年業務能否維持去年般強勁增長，戴明鈞未有作出預測。但他指出，該公司因應情況作好應對，為員工提供適當的防疫物資、讓居家工作的同事在系統能與公司維持有效的聯繫，甚至透過視像平台讓員工了解業務的最新發展，以至讓客戶了解到公司對客戶的支持無變，首季業務運作維持韌力。

被問到會否減慢保險代理渠道的發展。他表示，無意改變目前的做法，因為保險代理角色重要，至於今年會否增加保險代理人數，則要視情況而定。至於下半年保險業相對上半年會否反彈，他表示難作預測，回顧「沙士」(SARS)時，當疫情受控後，保險業務迅速回升，他希望香港情況能早日回復正常。

保監局早前推出臨時便利措施，容許保險業可利用「遙距投保」銷售自願醫保(VHIS)及合資格延期年金保單(QDAP)，他歡迎有關做法，除可讓市民趕及享有本財政年度的扣稅優惠外，亦令人對社會逐步回復正常帶來信心。至於「遙距投保」會否伸延至其他產品，他表示，由保監局決定，但值得考慮。

宏利香港去年核心盈利錄得58億元，按年增長26%、年度化保費等值銷售額錄得67億元，按年增長33%，而新造業務價值42億元，按年升28%。 而去年底保險代理人數增加14%，至10083人。