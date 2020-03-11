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今日 13:16 香港財經

瑞士寶盛:長線投資者可趁低吸納

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瑞士寶盛私人銀行亞洲投資總監Bhaskar Laxminarayan表示，美國10年、20年及30年期債息均跌穿1厘，反映市場出現恐慌情緒，在目前極為波動的市況下，投資者只着重短線操作，拋售優質的股份，長線投資者可視為趁低吸納的機會。

Bhaskar又稱，港股及A股估值見吸引，投資者雖不能期望能於短期帶來回報，但長遠而言具投資價值，特別建議投資者應將A股納入投資組合。

短期而言，他指市場消息不斷觸發市場大幅波動，建議投資者可利用結構性產品，捕捉波動市下的投資機會。

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