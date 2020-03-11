香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止十連跌，報1.10732厘，較周二高0.02714厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.6856厘，較周二彈0.00929厘；1星期拆息回落至0.79179厘；兩星期拆息上揚至0.87173厘；3個月拆息回落至1.32494厘。

長息方面，半年期拆息跌至1.39346厘；1年期拆息下滑至1.46976厘。

港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.7689。