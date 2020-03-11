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譚德塞指中國疫情局勢逆轉病毒正退卻



世衞總幹事譚德塞稱，中國近期新冠肺炎病例個案下降趨勢明顯，疫情局勢實現逆轉，病毒正在退卻。另一方面，意大利當局公布，新增168人死亡，累計631人；新增確診977宗，累計10149人。

特朗普救市政策頭炮:薪俸稅今年內降至零



美國總統特朗普與共和黨國會議員見面，磋商抗疫經濟政策。白宮官員透露，救市措施包括今年內薪俸稅稅率降低至零，亦探討薪俸稅永久退稅方案。此外，華府有意援助頁岩油行業。衞生局局長則警告，美國新冠肺炎疫情或惡化；紐約北部地區出動國民警衞隊協助控制疫情。

聯合航空高層:受肺疫影響 訂票量劇減七成



美國聯合航空高層稱，受疫情影響，過去數天本土訂票淨量劇減七成，預期4月與5月收入跌70%，6月減少60%，未來數月集團或須大幅削減航班。達美航空及美國航空高層也稱業務受影響。

美股反覆 道指收市飆逾1100點



憧憬各國推措施抗疫，加上油價急彈，美股道指周二高開601點，早段曾漲近千點；其後有消息稱，特朗普刺激經濟方案仍未落實，道指曾倒跌160點；尾段傳出特朗普提出救市政策，消息帶動道指飆逾1100點，三大指數齊漲近半成。道指收市上揚1167點或4.89%；標指升4.94%；納指漲4.95%。摩根大通攀升7.77%，蘋果漲7.20%；油企埃克森美孚和雪佛龍分別抽高3.70%和5.34%。

外圍焦點簡訊

￭ 特朗普：主席鮑威爾領導的聯儲局加息太快、減息太慢，利率應降至與競爭對手國家相同。

￭ 美國10年期債息尾段升至0.803厘，30年期債息報1.285厘。

￭ 美滙指數尾段升1.72%，報96.53。日圓兌美元跌3.2%。歐羅兌美元挫1.37%。

￭ 紐約期金跌0.9%，每盎斯收報1660.3美元。

￭ 紐約期油收市升10.4%，每桶報34.36美元。倫敦布蘭特期油上揚8.3%。

￭ 歐洲Stoxx 600收市跌1.14%，英法德股市跌幅介乎0.09%至1.51%，意大利和西班牙挫逾3%。

￭ 習近平：疫情無損中國經濟基本面。

￭ 《讀賣新聞》：本田汽車在武漢的工廠周三復工復產。

￭ 美國延長華為與企業做生意的許可限期至5月15日止。英國首相約翰遜1月批准華為有限度參與當地5G網絡建設，遭所屬保守黨30至50名國會議員反對。

￭ 標普預計，疫情導致亞太區銀行業增加1000億美元信用成本，中國銀行業總不良貸款率料升至約6.6%。

衞生署對意法德北海道西班牙發紅色外遊警示



衞生署對意大利全國，法國、德國、日本、西班牙部分地區發出紅色外遊警示。周六(3月14日)零時零分起，向所有於抵港前14日曾到這些地方的人發出檢疫令，安排入住檢疫中心進行檢疫。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25494點，較昨日恒指收市高水101點。

￭ ADR港股比例指數報25585點，較港收市高193點。

￭ 本港周二新增5宗新冠肺炎確診個案，累計120宗確診及1宗疑似個案。

￭ 會德豐地產將軍澳OCEAN MARINI累積登記2000票，3張價單計超購6.6倍。

￭ 中海重工(00651)配售新股集資714萬元。

￭ 招商證券(06099)全年盈利增長64.57%。

￭ 時代鄰里(09928)全年純利按年升51.62%，末期息3.3分。

￭ 百德(02668)預期年度轉錄得純利。