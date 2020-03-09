香港財經

財政司司長陳茂波辦公室表示，港股周一波幅及成交額較大，但股票、期貨及衍生工具市場均如常有序地運作。面對市場波動，財政司會一如既往，嚴陣以待，繼續密切留意市況的發展，並按情況適時再加固防衞措施，維護香港的金融穩定。

財政司司長辦公室回應傳媒稱，港股周一(9日)隨着外圍因素相應下挫，表現與區內主要市場一致，但股票、期貨及衍生工具市場均如常有序地運作，港交所的交易、結算及風險管理運作均有序及妥善地進行。

證監會密切監察市場內外交易

證監會一直密切監察證券市場的場內及場外交易活動，確保沒有異常的交投活動及存倉或市場操控的情況。

貨幣市場方面，香港的外滙市場保持有序運作。港元兌美元滙率近月大致維持在7.76至7.79元水平，市場雙向交易正常進行。

財政司司長辦公室指出，香港的銀行體系亦運作正常，銀行財政穩健，資產質素良好，有能力應對經濟周期轉變。金管局會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外滙市場有序運作，並根據聯繫滙率制度確保本地的貨幣穩定。

財政司司長辦公室說，事實上，香港的金融體系經歷過多番考驗，過去幾年，當局做了多輪防震措施和壓力測試，加強市場抵禦衝擊的能力，並提升了對相關機構以至市場行為的監管。