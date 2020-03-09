香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第9日下跌，報1.10964厘，較上周五低0.07982厘，是自去年3月1日以來新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.6881厘，較上周五彈0.01239厘，終止五連跌；1星期拆息回升至0.75464厘；兩星期拆息上揚至0.80232厘；3個月拆息回落至1.35304厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.42503厘；1年期拆息回落至1.51696厘。

港滙方面，截至上午11時27分，港元兌美元報7.7679。