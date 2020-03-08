香港財經

財經事務及庫務局局長劉怡翔發表網誌稱，在政府公布最新一份《財政預算案》後，市民普遍特別關注政府派發現金的計劃，以及各項紓解民困的措施。

劉怡翔指出，於金融服務業方面，《預算案》亦提出多項措施，針對香港的債券市場和資產管理業務，務求讓香港成為更全面和更具競爭力的金融中心，政府仍然以積極進取的態度爭取突破來支持香港金融服務業的發展。

他又稱，為吸引更多私募基金在香港營運，推動香港發展為全面的基金服務中心，計劃為在本港營運的私募基金所分發的附帶權益，在符合若干條件下，提供稅務寬免。一般而言，附帶權益(carried interest)是指私募基金的普通合夥人(general partner)就基金投資收益所獲得的績效分成。

措施旨在吸引私募基金選擇在香港營運，並帶動周邊行業，創造高增值就業機會。目前，由財經事務及庫務局領導，成員包括稅務局、金管局和證監會的跨部門工作小組正在考慮是項稅務措施的具體設計。政府在制訂寬免條件時，會考慮私募基金的營運模式及主要業務等。政府會盡快就建議徵詢業界的意見，以制訂一套合適的安排。

劉怡翔說，金融服務業是香港經濟的重要支柱，香港亦是全球主要的國際金融中心。隨着全球各大金融中心競爭激烈，政府會在堅守金融監管之餘積極推動市場發展，同時歡迎金融業界出謀劃策，一同推動香港作為一個國際金融中心的長遠發展。