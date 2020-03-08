香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在網誌中提到，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球有升溫趨勢，各地政府嚴陣應對，疫情何時受控還有待觀察，惟其對環球經濟已構成一定程度的影響，全球供應鏈、物流鏈已受到干擾，人流和商貿往來大幅減少亦遏抑市場需求，重挫消費。

陳茂波提到，多個國際組織最近已先後下調對全球經濟的預測。經濟合作組織(OECD)將今年環球經濟增長預測下調0.5個百分點至2.4%，是自2009年環球金融海嘯以來的新低。該組織表明，若疫情在全球進一步蔓延，全球的經濟增速甚至可能顯著放緩到僅得1.5%。另一邊廂，國際貨幣基金組織(IMF)早前亦將全球經濟增長預測調低0.1個百分點，降到3.2%，並預告未來數周可能再下調預測。

面對環球經濟下行風險不斷增大，多個地方的央行相繼放寬銀根，美國、加拿大、澳洲和馬來西亞央行先後減息。陳茂波指出，各地正盡力防控及應對疫情，往後疫情的發展，將牽動投資者對經濟前景的信心及投資情緒。而環球經濟風高浪急，令人憂慮剛在去年經歷收縮、正待重拾動力的香港經濟。

陳茂波說，政府在《財政預算案》中特別提出向年滿18歲或以上的香港永久居民派發1萬元，是希望刺激消費，同時緩解市民承受的經濟壓力。政府正全力推進相關的籌備工作，包括透過電子銀行或實體表格登記，收表渠道及發放安排，並正與銀行業界磋商、以建立相關系統及測試，務求做到手續簡便，同時亦保障個人資料私隱和安全，預計7月初開始接受申請，在暑假期間開始派發現金。

陳茂波重申，抗疫是政府目前最重要的工作。而疫情過後如何能發揮最大的力量，刺激消費、振興經濟，是一大挑戰，亦需要社會各界齊心合力才能做到。政府會聯絡各商會，推動商界推出不同的優惠計劃，讓市民受惠，同時讓《預算案》提到的現金派發計劃得到更大的效益。

他希望大眾也暫時放下分歧、創造空間，讓冰封的經濟有回暖的機會，讓工商百業盡快走出眼前的難關，緩解打工仔面對就業不足甚或失業的困難。