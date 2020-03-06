香港財經

聯交所就環境、社會及管治(ESG)滙報推出網上培訓及刊發指引材料。

指引材料旨在協助發行人掌握不斷變化的ESG滙報標準；其中，專為董事而編制的全新董事會及董事指南《在ESG方面的領導角色和問責性》，以回應ESG總結中特別強調的一個重點，即支援和改善董事會在ESG方面的領導角色及問責性，以及ESG事宜的管治架構，協助董事會及董事了解和執行在新ESG規定下的相關滙報職責。

聯交所亦更新《如何編備環境、社會及管治報告》及相關附錄以反映新ESG規定，包括新増一個附錄，特別就該指引中的「社會」主要範疇下關鍵績效指標的計算方法提供指引。

同時，常問問題系列18加入新的問題，從不同方面釐清新ESG規定。原有問題亦按情況作相應更新，以反映新ESG規定實施後該指引的最新修訂內容。

另外，聯交所推出網上培訓課程「聯交所有關ESG事宜的新規定」，內容涵蓋聯交所有關ESG事宜的新規定；董事會管治；滙報原則及範圍；設定目標；氣候變化；社會關鍵績效指標。完成網上培訓需時約60分鐘。

港交所上市主管陳翊庭表示，隨着廣泛社會愈發關注ESG議題，聯交所致力確保其ESG框架和指引都與時並進，符合投資者與持分者的期望；聯交所一直着力提升ESG滙報的水平，以及向發行人提供這方面的培訓、指引及資源。去年檢討聯交所的ESG規定並於12月作出總結，現在推出相關的最新ESG培訓及指引材料，希望以實際行動支持發行人。