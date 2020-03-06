港元拆息(HIBOR)全線繼續下跌。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.67571厘，較昨日跌0.031厘，為4個月低位；1星期拆息回落至0.72214厘；兩星期拆息下跌至0.78518厘。
與樓按相關的1個月拆息連續第8日走低，報1.18946厘，較昨日跌0.0967厘，續創一年低；3個月拆息走低至1.38816厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.4603厘；1年期拆息降至1.57518厘。
港滙方面，截至中午12時31分，港元兌美元報7.7711。
今日 12:37 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線繼續下跌。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.67571厘，較昨日跌0.031厘，為4個月低位；1星期拆息回落至0.72214厘；兩星期拆息下跌至0.78518厘。
與樓按相關的1個月拆息連續第8日走低，報1.18946厘，較昨日跌0.0967厘，續創一年低；3個月拆息走低至1.38816厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.4603厘；1年期拆息降至1.57518厘。
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