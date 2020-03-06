港股直擊 香港財經 即巿股評

友信證券研究部總監陳偉聰認為，恒指二萬六是關鍵水平，因大市之前數次下試該水平均現反彈，只要能夠穩守該水平，預料後市主要呈上落市格局，惟一旦失守，將出現新一輪跌浪，恒指有機會下試24900點。