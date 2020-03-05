即巿股評 港股直擊 香港財經

過去一周美股表現可謂「驚心動魄」，本年一月創下歷史高位28538點，氣勢一時無兩，全球市場分析短期會衝上30000點，更有分析認為美國受內地新冠狀病毒影響只屬輕微；誰不知上周歐洲各國及全球確診個案不斷上升，因疫情蔓延及一發不可收拾，令全球陷入經濟衰退的聲音，高唱入雲；從而使美股「不跌傳說」，終告落幕。

美股跌幅冠絕全球，全周累積下調10%，跌逾4000點，亦是2008年海嘯後最糟糕的一周。全球投資氣氛陷入低迷，一眾投資者亦憧憬全球會有一系列刺激經濟的措施，美股應聲反彈1297點，重返接近26800點水平；但本周二當美國真的在毫無先兆的情況下，聯儲局突然出手「落重藥」挽救經濟減息半厘，惟這次突擊，不但沒有推動美股上升，反而令投資者憂慮疫情令美國經濟加速下行，令道指再次跌入深淵，周二收市再次跌穿26000水平；但周三又再「瘋癲」，反彈1173點，重上27000點水平，美股繼續上演「瘋狂過山車」的情節。

在美股「大上大落」之際，筆者則認為港股比想像中強勁，最低亦只是曾跌至26000點水平，對比上周高低位只下跌1400點，形成港股指數終能高過道指的現象。筆者認為美股在狂人特朗普上場後，只出現「有升無跌」及「大漲小回」的格局，故現時道指及納指調整仍屬正常現象。加上今年是大選年，財技高手特朗普又怎會讓美股下跌連任，所以經濟倒退的現象，應該會出現；但會否令道指納指重返23000點的起步位，相信短期較難實現。

至於筆者仍然覺得港股比想像中「強」，主因是大成交仍在支撐大市，由於大市調整節奏，很有秩序，筆者仍未見所謂很強的「斬倉盤」或「止蝕盤」出現，所以市底仍屬健康，加上憧憬國家仍有救市政策出台，所以相信等待美股企穏，港股有望重返27000的水平；由於美股調整幅比預期中大，所以建投資者可留意與美股相關的股份，阿里巴巴(09988)可算是美股的代表，投資者不妨留意，上望為213元。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗