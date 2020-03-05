熱門：

今日 15:26 香港財經

保誠加推新冠肺炎免費額外保障

保誠因應疫情持續發展，宣布再次加推免費額外保障。

由即日起至4月30日期間，成功投保任何保誠個人壽險計劃、指定保誠財險個人或團體醫療住院保單的客戶及其同住的家人，均可於今年底前享有免費額外1.5萬元的「 診斷賠償」。符合資格的個人壽險客戶及其同住的家人，亦可於保障期內享有20萬元的「身故賠償」。

保誠行政總裁容佳明表示，自新型冠狀病毒疫情爆發以來，時刻關注疫情發展，特別加推全新的免費新型冠狀病毒額外保障，將保障延伸至受保人及其家人，實現「用行動守護摯愛健康」的承諾。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads