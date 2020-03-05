香港財經

保誠因應疫情持續發展，宣布再次加推免費額外保障。

由即日起至4月30日期間，成功投保任何保誠個人壽險計劃、指定保誠財險個人或團體醫療住院保單的客戶及其同住的家人，均可於今年底前享有免費額外1.5萬元的「 診斷賠償」。符合資格的個人壽險客戶及其同住的家人，亦可於保障期內享有20萬元的「身故賠償」。

保誠行政總裁容佳明表示，自新型冠狀病毒疫情爆發以來，時刻關注疫情發展，特別加推全新的免費新型冠狀病毒額外保障，將保障延伸至受保人及其家人，實現「用行動守護摯愛健康」的承諾。