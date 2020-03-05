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今日 15:04 香港財經

宏利:賬戶透過電子化渠道申請比例升

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宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，該公司的可扣稅自願性供款(TVC)賬戶及個人賬戶整合的申請，去年透過電子化渠道申請約佔40%，透過紙張申請佔60%，而今年以來，透過電子化渠道申請比例升至70%，透過紙張申請佔比則為30%，雖然部分原因是與疫情有關，但他希望強積金計劃成員能進一步無紙化，推動環保並惠及下一代。

他並指出，現時該公司56%僱主客戶透過電子化供款，較市場平均約40%為高，而網上進行基金轉換的佔比更達99%。

但宏利香港首席客戶總監劉錦珠稱，該公司去年底一項網上調查，發現607名受訪者中，63%仍收取紙張結單，而不少人低估強積金周年結單的用紙量，事實上業界所提供的周年結單可超過30頁，而約40%受訪者表示一年內便會丟棄紙張結單。

2018年，全港各類強積金計劃成員所耗用的紙張多達7000萬張，相等於砍伐約8000棵樹木。

為推動環保，宏利與聖雅各福群會合作推出「學無紙境」助學計劃，由現時至6月底，該公司強積金計劃成員只要登記選用電子結單及電子通知，該公司會向本地小學捐贈iPad，如登記客戶達1.5萬人，該公司會捐多達400部iPad。

另外，吳清發表示，若強積金計劃成員希望享用2019至2020年課稅年度的TVC扣稅優惠，應在本月底財政年底結束前盡快登記，若透過網上登記，要預留5至7個工作天作處理。

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