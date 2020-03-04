香港財經

美國聯儲局突然宣布減息半厘，以應對新冠肺炎疫情衝擊經濟，不過本港銀行未有跟隨。

滙豐、恒生(00011)宣布，維持最優惠利率5厘不變，港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘5000元或以上的年利率為0.001厘。

中銀香港(02388)亦維持港元最優惠利率5厘，以及活期儲蓄存款利率維持不變。渣打(香港)亦維持最優惠貸款利率5.25厘不變，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，維持利率不變，主要考慮宏觀經濟環境、資本市場對港元的需求和供應，以及市場競爭環境。事實上，低利率的環境很可能會持續一段時間。滙豐會繼續密切留意經濟情況，適時檢視該行利率水平。

渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑稱，如果港元拆息(HIBOR)持續向下，視乎各銀行的資產負債表結構和資金成本，或會有銀行考慮再下調最優惠利率(P)，但他認為，現時香港銀行不急於減P，如果日後美國再減息，P的調整壓力會加大，相信屆時會有不對稱減息，即減P不減儲蓄利率。

星展(香港)香港及內地銀行及保險業分析師施畊宇表示，美聯儲減息半厘是意料之外，若疫情影響持續，美聯儲或會加大貨幣政策的支持，若利率周期持續，香港銀行同業拆息下降壓力會加大，若拆息有明顯下降趨勢，本港最優惠利率亦會下降，惟仍要視有無其他因素影響拆息。

金管局總裁余偉文稱，疫情未來變化存在很多不確定性，金融市場仍然會出現十分大的波動，投資者必須做好風險管理。

他表示，港元利率的走勢除了受美元利率變化影響，也會視乎本地資金供求等因素。金管局會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保本港的貨幣穩定。