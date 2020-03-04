香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走低，其中與樓按相關的1個月拆息連續第六日下跌，報1.40429厘，較周二低0.15232厘，是自去年3月11日以來新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.87714厘，較周二跌0.24738厘；1星期拆息回落至1.05143厘；兩星期拆息下滑至1.14643厘；3個月拆息走低至1.60613厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.77268厘；1年期拆息回落至1.90214厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7672。