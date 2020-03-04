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今日 08:44 香港財經

金管局下調基本利率半厘至1.5厘

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美國聯儲局昨晚突然降息半厘，因應聯儲局的決定，香港金融管理局今日亦將下調基本利率50基點，至1.5厘。

金管局指，美聯儲的聲明中指出美國經濟基調仍然強勁，但因應新型冠狀病毒疫情對經濟構成不斷變化的風險，作出減息決定以支持它達至貨幣政策目標。

金管局總裁余偉文表示，美聯儲今次在預定議息會議外決定減息達半厘，並重申會繼續留意情況發展和適當地運用政策工具以支持經濟，顯示它會積極使用貨幣政策以應對疫情可能帶來的經濟風險。但疫情未來變化存在很多不確定性，金融市場仍然會出現十分大的波動，投資者必須做好風險管理。

他又說，港元利率的走勢除了受美元利率變化影響，也會視乎本地資金供求等因素。金管局會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保本港的貨幣穩定。

新型肺炎疫情持續在全球擴散，多國央行在日前減息。美國聯儲局在昨晚緊急宣布減息0.5厘，把聯邦基金利率目標範圍從1.5厘至1.75厘，降至1厘至1.25厘，以應付新冠肺炎對經濟構成的潛在影響，是2008年金融海嘯以來首次在議息會議之外，作出緊急減息行動。

另外，澳洲和馬來西亞央行周二亦不約而同減息0.25厘，符合市場預期。澳洲儲備銀行把指標利率降至半厘的歷史新低。馬來西亞央行亦把基準利率降至2.5厘，創10年來最低水平，符合市場預期。

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