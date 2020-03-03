香港財經

花旗宣布，推出在港交所掛牌上市的CitiFirst認股證產品。除認股證產品外，花旗集團旗下的CitiFirst亦涵蓋一系列多元資產投資及交易產品。

花旗環球金融亞洲上市結構性產品董事Guillaume Besson表示，領先的應用技術不但能讓花旗成為更具效率的發行商，亦進一步為投資者帶來更具市場競爭力的產品定價。

花旗現階段已發行39隻認股證，涵蓋的相關資產主要為香港上市的大型股份，並計劃於年內推出更多上市結構性產品，當中包括牛熊證。