花旗宣布，推出在港交所掛牌上市的CitiFirst認股證產品。除認股證產品外，花旗集團旗下的CitiFirst亦涵蓋一系列多元資產投資及交易產品。
花旗環球金融亞洲上市結構性產品董事Guillaume Besson表示，領先的應用技術不但能讓花旗成為更具效率的發行商，亦進一步為投資者帶來更具市場競爭力的產品定價。
花旗現階段已發行39隻認股證，涵蓋的相關資產主要為香港上市的大型股份，並計劃於年內推出更多上市結構性產品，當中包括牛熊證。
今日 12:41 香港財經
花旗宣布，推出在港交所掛牌上市的CitiFirst認股證產品。除認股證產品外，花旗集團旗下的CitiFirst亦涵蓋一系列多元資產投資及交易產品。
花旗環球金融亞洲上市結構性產品董事Guillaume Besson表示，領先的應用技術不但能讓花旗成為更具效率的發行商，亦進一步為投資者帶來更具市場競爭力的產品定價。
花旗現階段已發行39隻認股證，涵蓋的相關資產主要為香港上市的大型股份，並計劃於年內推出更多上市結構性產品，當中包括牛熊證。
|下一篇：
|鴻海傳接獲任天堂Switch緊急訂單
|上一篇：
|應勇:監獄是湖北疫情防控重點