熱門：

今日 12:41 香港財經

花旗推出認股證產品

花旗宣布，推出在港交所掛牌上市的CitiFirst認股證產品。除認股證產品外，花旗集團旗下的CitiFirst亦涵蓋一系列多元資產投資及交易產品。

花旗環球金融亞洲上市結構性產品董事Guillaume Besson表示，領先的應用技術不但能讓花旗成為更具效率的發行商，亦進一步為投資者帶來更具市場競爭力的產品定價。

花旗現階段已發行39隻認股證，涵蓋的相關資產主要為香港上市的大型股份，並計劃於年內推出更多上市結構性產品，當中包括牛熊證。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads