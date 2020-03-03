國際財經 香港財經 中國財經 時事脈搏 即巿股評

世衞:其他地區新增確診病例急增 接近中國9倍

世衞總幹事譚德塞稱，過去一日，中國以外地區的新冠肺炎新增確診病例，為中國同類數字近9倍。一旦證據充分，世衞將宣布疫情為大流行(pandemic)。

西雅圖新增4人死於新冠肺炎 美國累計6死



美國西雅圖地區新增4人死於新冠肺炎疾病，全國累積死亡6人，全美確診及初步確診個案則增至91宗。

特朗普敦促聯儲局減息 抨擊鮑威爾「行動緩慢」



美國總統特朗普周一再次敦促聯邦儲備局減息，並抨擊主席鮑威爾「行動緩慢」。另外，歐央行副行長金多斯稱，疫情或擾亂經濟增長，央行必要時會調整所有工具。

美股報復式反彈 道指收市飆近1300點



受憧憬聯儲局減息半厘刺激，美股道指周一高開181點，臨收市最多升1296點，收市仍漲1293點或5.09%；盤中因製造業數據欠佳，三大指數曾掉頭微跌；全美新冠肺炎死亡人數增加的消息，也一度拖累道指升勢收窄。標指和納指分別反彈4.60%及4.49%。蘋果抽高9.31%，微軟和Visa分別漲6.65%和5.85%。

外圍焦點簡訊

￭ Markit美國2月製造業PMI終值報50.7，低於初值和上月數字。ISM製造業指數2月按月跌0.8。美國1月建築開支按月升1.8%，高於預期，按年揚6.8%。

￭ 經合組織(OECD)將環球經濟今年全年增幅降至2.4%，為2009年以來新低。

￭ 美滙指數尾段挫0.57%至97.57。日圓兌美元升0.95%，歐羅攀高0.99%，英鎊因英國央行或減息抗疫而走低0.44%。

￭ 紐約期金反彈1.8%，每盎斯收報1594.8美元。

￭ 油價先跌後升，紐約期油收市漲4.5%，每桶報46.75美元；布蘭特期油升4.5%。

￭ 歐委會主席馮德萊恩：將新冠病毒疾病對歐盟的風險級別提升至「高」。

￭ 英股高收1.13%，法股漲0.45%，德股跌0.27%。疫情未受控的意大利股市挫1.5%。

￭ 人民銀行2月開展常備借貸便利(SLF)操作共360億人民幣。

￭ 華為據報早於2010年已違反美國禁令，向伊朗提供電腦設備。

中信售中港麥當勞22%股權 連債涉42億



中信股份(00267)以5.33億美元(約41.57億港元)，連債務出售相當於麥當勞中港業務的22%權益。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26220點，較昨日恒指收市低水72點。

￭ ADR港股比例指數報26306點，較港高14點。

￭ 截至周一晚8時，本港新增2宗新冠病毒確診個案，累計101宗，包括100宗確診和1宗疑似個案。

￭ 比亞迪股份(01211)子公司收到深圳市當局轉付2017年度新能源汽車補助13.42億人民幣。

￭ 中廣核新能源(01811)股東提私有化，公司或除牌。

￭ 建滔集團(00148)及建滔積層板(01888)聯合發盈警。

￭ 堡獅龍(00592)7月31日關閉台灣全部51間店舖。

￭ 新福港(01447)料全年錄得除稅後虧損。

￭ 金粵(00070：)終止與博彩中介營運商合作。

￭ 君實生物(01877)業績快報：去年虧損7.47億人民幣。

￭ 生力啤(00236)全年盈利1158.3萬元，不派末期息。

￭ 永升生活(01995)料全年溢利按年增逾一倍。

￭ 中國燃氣(00384)獲准發行本金不超過54億人民幣公司債。

￭ 智美體育(01661)預計年度錄得不少於4億人民幣虧損。