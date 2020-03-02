香港財經

滙豐早前宣布多項措施，以助本地企業即時紓緩合共超過300億元的短期資金壓力，同時亦助個人客戶緩解其短期資金壓力。自措施公布至今，客戶反應符合預期。

該行指出，於市場率先推出貿易融資相關的紓緩措施，包括自動延長進口貿易貸款還款期30日，數星期間已有逾五成客戶，已表示會利用該措施，以減輕現時所面對的現金流壓力。另亦有逾四成的士及公共小巴貸款，已申請「還息不還本」安排。

該行亦接獲個人客戶，以及從事不同行業的中小企、貿易客戶以至較大規模的企業查詢。