香港財經

港交所上市主管陳翊庭稱，有八成在3月底前須發表去年度業績的上市公司，已表明可於限期前發表已審核業績，或按港交所及證監會早前聯合聲明內的指引發表財務數據。港交所行政總裁李小加稱，市場交易須在有序及資訊靈通的情況下進行，若「一刀切」押後業績公布期限，投資者所需的交易資訊，或會變得不足及不合時。

新型冠狀病毒肺炎肆虐，影響上市公司的審計工作，有1781間在港上市公司以12月底作年結，按例須在本月底前公布去年度全年業績。陳翊庭稱，已與當中1754間上市公司作溝通，當中有1304間表示可按時公布經審核的業績，另有122間可根據聯合聲明的彈性安排公布財務數據。港交所會繼續與餘下兩成的公司溝通，了解其最新情況。

陳翊庭又提到，早前聯同證監會與包括財務匯報局、香港會計師公會、香港董事學會及香港上市公司商會等多個業界組織舉行會議，收集業界意見。同時，亦已在上周五就上市公司較關注的業績公布事宜，刊發常見問題集。

新型冠狀病毒肺炎疫情進一步在海外蔓延，美股亦受消息拖累接連大跌。李小加指出，疫情為股市帶來的潛在大幅波動為市場風險之一，但尤幸港股過去一年累積升幅遠不及美股，「美股去年接連創新高，他們有更多的下行空間。」