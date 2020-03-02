香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四日下跌，報1.6235厘，較上周五低0.02934厘，是自去年10月21日以來新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.24738厘，較上周五跌0.15119厘；1星期拆息回落至1.36083厘；兩星期拆息下滑至1.46226厘；3個月拆息走低至1.79863厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.01941厘；1年期拆息回落至2.1284厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.7837。