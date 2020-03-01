香港財經

商務及經濟發展局局長邱騰華在電台表示，今年香港經濟實質增長預測介乎負1.5%至正0.5%，處於衰退的邊緣，相信今年首季經濟難以反彈。

他續稱，中美貿易爭議透過多邊談判可以解決，街頭暴力衝突掌握在港人手中，而疫情則需要全世界一同面對，因為病毒是無疆界，並強調今次應對疫情正好考驗政府的執行力，需要理解民情，但不能受民粹控制。

邱騰華指出，昨晚街頭暴力示威再次發生，社會須反思是否讓暴力畫面繼續下去，平和的社會是經濟復甦必要因素，香港是否仍然安全及適合營商，是國際社會關注的事情。