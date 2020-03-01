熱門：

今日 09:41 香港財經

邱騰華料今年首季港經濟難以反彈

放大圖片

商務及經濟發展局局長邱騰華在電台表示，今年香港經濟實質增長預測介乎負1.5%至正0.5%，處於衰退的邊緣，相信今年首季經濟難以反彈。

他續稱，中美貿易爭議透過多邊談判可以解決，街頭暴力衝突掌握在港人手中，而疫情則需要全世界一同面對，因為病毒是無疆界，並強調今次應對疫情正好考驗政府的執行力，需要理解民情，但不能受民粹控制。

邱騰華指出，昨晚街頭暴力示威再次發生，社會須反思是否讓暴力畫面繼續下去，平和的社會是經濟復甦必要因素，香港是否仍然安全及適合營商，是國際社會關注的事情。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads