香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波出席電台節目時表示，國際經合組織認為現時全球不同地方，透過不同稅務優惠手段，造成了不太公平的競爭，建議推行全球最低有效稅率，如果推行將影響一向實行簡單稅制的香港。

他指，準備邀請稅務界、商界人士及學者專家一同研究，就稅制改革向政府提意見。他強調目前不會預設立場，包括擴闊稅基、推出銷售稅等，社會有不同建議，百花齊放，每項有關稅收的建議都具爭議性。

他又指，如果本財政年度不推出現金派發計劃及各項紓援措施，本港來年經濟一定會更差。去年本港經濟收縮，香港回歸以來從未試過連續兩年經濟收縮，政府希望盡量避免，但結果仍要視乎疫情發展，能夠做到的措施都盡量做。

陳茂波稱，2000年後兩個財政年度亦曾經試過赤字達到GDP約4.8%，而《財政預算案》推出3日，評級機構對來年預算赤字反應正面，認為香港財政仍然穩健，強調市民毋須過分憂慮。

但他指出，未來4年每年經營帳都有500多億赤字，中長期警惕，但強調非經常收入，包括土地收入亦佔本港收入大部分，現時亦不適宜斷定本港會進入「結構性財赤」，但數字提醒政府要思考，日後收入有無辦法增加，政府經常支出亦要進入整固期，不同提供服務的政府部門亦要檢使用創新科技提升效率，以節省資源去投入新服務等；未必再需要的舊有服務亦可以考慮停止，以騰出資源推出新服務。

陳茂波又希望大家能暫時放下分歧，推動香港面對挑戰向前發展。他指，如果社會內部不安定，除了影響人心和消費，亦影響國際社會對香港的信心，強調國際社會關注暴力場面如果持續，擔心香港是否適合投資，外國專才是否樂意帶家人來港。

他認為，中美即使簽署第一階段貿易協議，但仍然有效很大變數，香港要發揮長處，包括金融服務業；創科亦開始見到獨角獸出現，但仍有很長的路要走。國家發展政策中較易利用得好的是大灣區發展，但概念上行得通，仍然要具體去做。