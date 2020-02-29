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國際金價收市大瀉近5% 基金傳沽金救股



紐約4月期金收市急跌75.8美元或4.6%，每盎斯報1566.7美元。市傳有機構投資者沽售黃金，套現以應付股市急挫帶來的孖展壓力。

鮑威爾稱疫情令經濟風險升 暗示或減息



美國聯儲局主席鮑威爾稱，新冠肺炎疫情令經濟風險上升，局方會適時採取行動；外界相信他暗示或減息。聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，若疫情發展到流感規模，局方或須減息。高盛報告則料儲局4個月內減息3次。

庫德洛:肺疫對美國經濟衝擊有限



美國白宮經濟顧問庫德洛認為，新冠肺炎疫情對美國經濟衝擊有限，長線投資者不妨考慮趁跌市吸納。

世衞上調新冠肺炎疫情全球風險級別至「非常高」



世衞將新冠肺炎疫情的全球風險級別，升至「非常高」(very high)水平，屬於最高警戒級別。總幹事譚德塞警告，疫情或演變成大流行(pandemic)。

道指收市挫357點 曾狂插千點



再多5國首次確診新冠肺炎，美國華爾街恐慌情緒籠罩，周五再爆股災，道指一周內第三日上演瀉逾1000點的驚嚇場面，最多下滑1085點。鮑威爾暗示儲局或減息撐經濟，道指一度收窄至跌272點，收市仍回落357點或1.39%。標指和納指收市分別挫0.82%及微升0.01%，納指一度挫3.52%。蘋果曾插水逾6%，收市幾近收復所有失地；微軟都倒升2.42%。波音挫4.40%，摩通回落4.33%。

外圍焦點簡訊

￭ 密歇根大學2月美國消費者信心指數終值為101，高於預期。美國1月PCE物價指數按月升0.1%，按年漲1.7%；核心PCE按年升1.6%。

￭ 美國白宮據報考慮減稅應對疫情，並施壓聯儲局減息撐經濟。

￭ VIX恐慌指數曾攀上49.48，為2018年2月以來新高。

￭ 10年期美債息創新低見1.099厘；5年期和2年期債息跌至0.889厘和0.84厘多年低位。

￭ 美滙指數尾段反覆跌0.41%，報98.11。日圓兌美元升1.47%。

￭ 紐約期金收市挫4.6%，至每盎斯1566.7美元。

￭ 紐約期油收市跌5%，每桶報44.76美元；布蘭特期油下滑3.2%。

￭ 泛歐指數Stoxx 600收市跌3.54%，本周累計挫12.7%；英、德、法國都跌逾3%。

￭ BBC引述伊朗醫院消息稱，至少210名伊朗人死於新冠肺炎疾病。

港鐵:沙中線工程總體進度92%



港鐵(00066)沙田至中環線項目造價最新估算829.993億元，超支降至121.723億元；並將在綜合損益表撥備最多13.71億元。行政總裁金澤培稱，現時沙中線工程總體進度為92%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25803點，較昨日恒指收市低水327點。

￭ ADR港股比例指數報26169點，較港高40點。

￭ 恒地(00012)西半山The Richmond周五上載價單3號，涉30伙，折實售636.12萬元起。

￭ 澳門政府部門下周一回復正常上班和對外服務。

￭ 特首林鄭月娥和所有政治任命官員會將一個月薪酬捐予慈善；各行政會議非官守議員將把一個月酬金捐予慈善。

￭ 新世界發展(00017)執行副主席鄭志剛：旗下商場2月已減租，3月亦會寬減。

￭ 華潤醫藥(03320)發盈警，料全年淨利潤按年降約28%至33%。

￭ 創維(00751)料全年純利按年增約80%。

￭ 冠忠巴士(00306)料2月和3月收入大降，截至3月底止財年收入和利潤大跌。

￭ 嘉里物流(00636)向泰國申請分拆旗下快遞業務上市，完成分拆後派特別息每股10仙至14仙。

￭ 保利文化(03636)發盈警，料全年盈利按年降約70%至90%。

￭ 建德(00865)全資附屬9400萬人民幣中標湖南商住地。

￭ 綠城(03900)擬分拆綠城管理於聯交所主板上市，已提交上市申請。

￭ 建中建設(00589)今日(29日)起招股，3月9日中午截止招股，預計3月18日掛牌。

￭ 伯明翰體育(02309)中期虧損收窄至6483.7萬元，不派中期息。

￭ 景聯(01751)料全年轉蝕不低於1000萬元。

￭ 合豐(02320)料全年轉為錄得虧損。

￭ 中國通號(03969)業績快報：去年淨利潤按年增11.95%。