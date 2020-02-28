香港財經

金管局公布，截至1月底止，外滙基金總資產達41940億元，較去年12月底減少651億元，其中港元資產減少469億元，外幣資產減少182億元。

港元資產減少，主要是因為獲認購而未交收的外滙基金票據及債券減少，以及銀行借款減少，但有關減幅因財政儲備存款增加而被部分抵消。外幣資產減少，主要是因為已購入但未結算的證券減少，但有關減幅因發行負債證明書而被部分抵消。

貨幣發行局賬目顯示，1月底的貨幣基礎為16887億元，較去年12月底增加263億元，增幅為1.6%。