香港財經

為配合保監局早前推出臨時便利措施，以減低銷售特定保險產品過程中感染病毒的風險，立橋人壽宣布推出遙距投保方案，客戶可安坐家中通過電話等方式投保可扣稅產品。

於3月31日前成功投保立橋人壽「扣稅孖保」之「立安心自願醫保產品系列」，以及「『存』為未來(精選)延期年金計劃」，可享保費折扣優惠，當中「立安心自願醫保產品系列」可獲長達2年、每年20%的保費折扣；而投保「『存』為未來(精選)延期年金計劃」，則可享整個5年保費年期內每年4%保費折扣，享雙重優惠之餘，亦能享受稅務扣除。