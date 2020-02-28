港股直擊 香港財經 即巿股評

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠預期，大市未來一周會有震盪，恒指有機會失守兩萬六關，但25500點左右暫有支持。憧憬美國聯儲局3月下旬議息時發放寬鬆訊號，大市3月第二周或見反彈。