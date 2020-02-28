港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第三日下跌，報1.65464厘，較周四低0.02375厘，再度創下自去年10月23日以來新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.39857厘，較周四彈0.23916厘；1星期拆息回落至1.44125厘；兩星期拆息下跌至1.50125厘；3個月拆息回落至1.88839厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.13952厘；1年期拆息回落至2.26143厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7973。
今日 11:45 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第三日下跌，報1.65464厘，較周四低0.02375厘，再度創下自去年10月23日以來新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.39857厘，較周四彈0.23916厘；1星期拆息回落至1.44125厘；兩星期拆息下跌至1.50125厘；3個月拆息回落至1.88839厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.13952厘；1年期拆息回落至2.26143厘。
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