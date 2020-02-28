即巿股評 港股直擊 香港財經

Work from home令人不知時日過，2020年轉眼已過兩個月。先跟進一下武肺確診數字及死亡人數，截至2月27日晚上9時，全球共82506宗確診病例，共2811人死亡，死亡率為3.4%，較上周數字高出0.6個百分點；如減去中國數字，全球共3908宗確診病例，共65宗死亡，死亡率為1.7%，較上周增長0.9個百分點。

近日美股急挫，或多或少與疫情開始在全球擴散有關，但港股跟跌則有點無辜，事關內地疫情已見穩定，多個部門已準備加大復工進程，A股明顯未有龐大拋售壓力，港股跟歐美股市下跌的理據十分牽強。平心而論，香港人經歷過2003年沙士一疫，早知疫情嚴峻，因此不惜一切要戴口罩及搶購防護用品。然而日韓歐美等地不見棺材不流淚，當地出現大規模爆發實不意外。

復工復產5G行先

筆者再次強調，除非武肺病毒突然變異，又或是內地出現另一個湖北省，如非上述兩者，即使海外疫情爆到九彩，亦不會對港股帶來太大影響。請投資者緊記，疫情爆得愈勁，救市救得愈勁，銀紙印得愈多，股市升得愈多。從港股技術走勢來看，恒指在近期底部出現三枝陽燭，可判斷為三個白武士，意味大市扭轉早前跌勢的可能性正增加。

在眾多海外爆發地之中，以韓國疫情最嚴重，當然啦，這個民族喜歡隨地吐痰，當年沙士有留韓港生在大學上課時被監生扯個口罩下來，就知他們完全沒有丁點防護意識兼不懂尊重人。正因如此，韓國正步內地個多月前的後塵，多家大廠生產線正面臨停工，其中LG與三星已就一旦可能出現大規模居家隔離做準備。

另一間韓國晶片生產商SK海力士早前已將800名員工隔離，市場開始憧憬內地晶片生產商可以搶韓企訂單，投資者可留意華虹半導體(01347)。工信部早前印發《關於有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》，推動重點行業企業復工復產，重點支持5G、工業互聯網、集成電路、工業機器人、增材製造、智能製造、新型顯示、新能源汽車與節能環保等戰略新興產業，與華虹息息相關。

華虹主力為國內外多家廠商供應應用於8吋平台嵌入式閃存、功率分立器件、RF-SOI及電源管理，而位於無錫的新生產線則正在生產如智能卡芯片、MCU、功率分立器件、CIS、邏輯及射頻芯片。能於去年中美貿易戰夾擊下仍能開拓新生產線，反映市場對相關產品需求若渴。

去年收入創新高

華虹現於上海金橋和張江擁有三座200mm晶圓廠，月產能約17.8萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內擁有一條月產能4萬片300mm集成電路生產線，產品除應用於5G產品外，亦可滿足汽車電子芯片需求。

華虹早前公布去年全年主要財務指標，銷售收入創歷史新高，按年增長0.2%至9.33億美元，純利減少11.5%至1.62億美元，每股盈利為0.126美元(約0.979港元)，基於今年為5G商用首年，加上內地政策大力扶持，相信華虹業績有望回復增長。華虹昨日收報18.28元，現價相對去年預測市盈率(P/E)約18.7倍。投資者可於現價買入，首站先回試21.25元，如能升穿並企穩，可試年內雙頂約23元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產